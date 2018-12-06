В Брюсселе согласовали следующие шаги анбандлинга "Нафтогаза"

Международные партнеры и представители "Нафтогаза Украины", "Укртрансгаза" и "Магистральных газопроводов Украины" (МГУ) 29 ноября в Брюсселе согласовали общий план действий следующих шагов анбандлинга (выделения из "Нафтогаза" деятельности по транспортировке газа).

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии по итогам встречи вице-президента ЕК Мароша Шефчовича с главой МИД Украины Павлом Климкиным 5 декабря, передает "Интерфакс-Украина".

"На основе согласованного плана действий "Нафтогаз" обязался разработать к концу января 2019 года в сотрудничестве с МГУ необходимую систему контрактов (contractual framework) для создания сертифицированного оператора газотранспортной системы (TSO) в соответствии с законодательством Украины и Третьим энергетическим пакетом", – отмечается в заявлении.

Согласно ему, эта правовая база должна быть утверждена в первые месяцы 2019 года, что потребует активного участия Кабинета министров для обеспечения полного анбандлинга до 1 января 2020 года.

Еврокомиссия напоминает, что созвала такую встречу высокого уровня после октябрьского совместного письма ЕК, Госдепартамента США, Секретариата Энергетического сообщества, Всемирного банка и ЕБРР, в котором подчеркивалась актуальность анбандлинга.

Согласно заявлению, что М.Шефчович приветствовал решительную приверженность П.Климкина процессу анбандлинга, так как независимый и надежный TSO является краеугольным камнем будущего прозрачного и эффективного газового рынка в Украине и лучшей гарантией для игроков рынка участвовать в устойчивом транзите газа после 2019 года. Вице-президент высоко оценил результаты встречи 29 ноября в Брюсселе о достижении решительного прогресса в процессе анбадлинга в ближайшие месяцы.

"Надеюсь, что эта общая цель и договоренность между украинской стороной и ключевыми стейкхолдерами - поворотный момент. Это дает новую динамику процессу и позволит обеспечить плавную подготовку к созданию нового TSO в Украине к январю 2020 года", – подчеркнул Шефчович.

В связи с этим он оценил конструктивное сотрудничество "Нафтогаза", которое необходимо для своевременного и эффективного выполнения плана действий по анбадлингу.

Вице-президент также отметил готовность ЕК содействовать этому процессу в ближайшие недели и в течение всего 2019 года, поскольку он также является ключевым элементом трехсторонних газовых переговоров с РФ.

"Их успешный результат, а именно долгосрочный транзит газа через Украину в ЕС надежным и коммерчески жизнеспособным способом, имеет первостепенное значение для энергетической безопасности ЕС", – заявил Шефчович.

Как сообщалось, представители правительства Украины и руководство "Нафтогаза" имели разные взгляды на процесс анбандлинга, что затягивало его практическую реализацию. Глава правления НАК Андрей Коболев заявлял, что разработанный компанией план анбандлинга позволит завершить процесс до 1 января 2020 года, и настаивал на скорейшем привлечении международного партнера к управлению ГТС.

В то же время перед встречей высокого уровня в Брюсселе директор секретариата Энергетического сообщества (ЭС) Януш Копач подверг критике позицию "Нафтогаза" в этом процессе. По его словам, затягивание анбандлинга со стороны "Нафтогаза" ставит под угрозу заключение нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, и ситуация должна быть решена максимально быстро.