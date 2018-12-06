Размер валютных резервов НБУ вернулся к "безопасному" уровню

Международные резервы Украины за ноябрь 2018 года выросли на 5,8% или на 974,5 миллиона долларов — до 17,711 миллиарда долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Отмечается, что международные резервы увеличились после привлечения средств правительством и покупки Национальным банком валюты на межбанковском рынке.

Правительство получило 2 млрд долларов от размещения еврооблигаций и 82,9 млн долларов от продажи облигаций внутреннего государственного займа.

При этом, заявляют в НБУ, платежи по госдолгу были ниже поступлений от продажи ценных бумаг.

В ноябре чистая покупка валюты на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 232 млн долларов. В целом в ноябре предложение валюты было выше спроса, в частности благодаря поступлению выручки от экспорта аграрной и металлургической продукции.

"Это позволило Национальному банку купить на межбанковском валютном рынке 357,8 млн долларов, из которых 76,7 млн долларов - по выбору лучшей цены, не влияя на динамику курса гривни, определенную фундаментальными факторами", – указывают в НБУ.

Кроме того, на размер международных резервов повлияло увеличение стоимости финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) в сумме 50,4 млн долларов (в эквиваленте).

"Всего по состоянию на 1 декабря, объем международных резервов покрывает 3 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – подчеркивается в сообщении.

Напомним, международные резервы по состоянию на 1 ноября составили 16,737 миллиарда долларов.

Как сообщалось, Украина днем ранее разместила пятилетний транш еврооблигаций на 750 млн долларов и 10-летний - на 1,25 млрд долларов.

Из 2 млрд долларов Украина получила в резервы почти 1,3 млрд долларов от еврооблигаций

Экономическая правда