В Украине открыли новое газовое месторождение

Государственная компания "Укргазвыдобування" открыла четвертое за этот год газовое месторождение в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"На этапе геологического изучения запасы открытого месторождения составляют не менее 400 млн кубометров, а перспективные ресурсы месторождения в целом могут составить около 3,7 млрд кубов голубого топлива", - сообщает пресс-служба.

Открытие месторождения состоялось в ноябре после завершения бурения и испытания поисковой скважины, которая была заложена по результатам анализа геологического строения площади.

Как отмечается, в настоящее время проводятся работы по обустройству скважины и введению ее в пробную эксплуатацию, а также продолжаются поисково-разведочные работы на новом месторождении.

Напомним, в этом году было открыто три новых месторождения в Харьковской области на участках недр, спецразрешения на которые были получены до 2017 года. Перспективные ресурсы четырех новых месторождений в целом составляют 8,2 млрд кубов голубого топлива.

"Укргазвыдобування" в 2019 году планирует увеличить объемы бурения на 66% по сравнению с прогнозируемым результатом 2018 года – до 524 тыс. м.

Экономическая правда