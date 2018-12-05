Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air ведет переговоры с аэропортом "Борисполь".

Об этом заявил в комментарии Liga.net главный исполнительный директор Wizz Air Джозеф Варади.

"Мы открыты для новых предложений, поэтому проводим переговоры не только с "Борисполем", но и с другими региональными аэропортами", - заявил Варади.

По его словам, сейчас у аэропорта Киев (Жуляны), куда авиакомпания выполняет рейсы, есть некоторые ограничивающие развитие Wizz Air факторы.

"Например, короткие взлетно-посадочные полосы. Мы постепенно переоснащаем наш флот новыми самолетами Airbus А321, которые больше Airbus А320. Сегодня "Жуляны" способны принимать только А320. Этот вопрос нужно будет решать, поэтому руководству нужно будет инвестировать в аэропорт", - подчеркнул Варади.

Авиакомпания Wizz Air является базовым перевозчиком для аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского и генерирует для аэропорта от 40% до 50% пассажиропотока и доходов, в зависимости от периода года.

Год назад уже звучала информация о том, что Wizz Air может перенести полеты из аэропорта "Жуляны" в аеропорт "Борисполь".