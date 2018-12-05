"Укрзализныця" рассказала, что делать в случае сбоя при покупке билетов онлайн

"Укрзализныця" посоветовала клиентам обращаться в службу поддержки, если во время сбоев в системе покупки билетов операция осталась без результата.

Об этом говорится в сообщении на сайте УЗ.

"Если заявленная операция в онлайн-системе booking.uz.gov.ua, которая осуществлялась вчера, 4 декабря, в часы пиковой нагрузки на систему, осталась без результата, клиентам необходимо обратиться с соответствующей информацией в установленном порядке по телефону: (044) 591- 19-88, электронному адресу: booking@uz.gov.ua или Skype: uz_booking", - предоставили контакты в компании.

4 декабря "Укрзализныця" начала открывать продажу билетов на поезда, отправляющиеся после 20 декабря. Нагрузка на онлайн-систему продажи билетов booking.uz.gov.ua увеличилась в 6 раз, сообщалось о сбоях в работе сервиса.

Отмечается, что 4 декабря 2018 было оформлено 244 тысячи мест для проезда в пассажирских поездах, из них 148 тысяч билетов (61% от общего количества) - пассажиры приобрели через интернет, остальные - в железнодорожных кассах.

Это рекордное количество, подчеркнула "Укрзализныця". Подобная активность покупательского спроса наблюдалась летом 2018 года, когда за сутки пассажиры приобрели более 176 тысяч билетов на поезда.

Для сравнения - в среднем за сутки оформляется около 149 тысяч мест, причем более половины билетов 77 000 (52%) - через интернет.

Напомним, с 15 декабря по 15 января будут действовать ограничения "Укрзализныци" на услуги возврата билетов через интернет и оформление групповых заявок, чтобы не допустить спекуляций с билетами и избежать искусственного дефицита в период праздников.

Экономическая правда