Открытое заявление против продолжения моратория на землю

Открытое заявление "Экономической правды" и Общественной коалиции за отмену моратория на землю по поводу внесения законопроектов о продлении моратория.

Констатируем, что в 5-ю годовщину начала революции Достоинства делается попытка продлить мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения, который не только блокирует развитие украинской экономики, но и, по определению Европейского суда по правам человека, в своем нынешнем виде нарушает конституционные права украинских граждан.

Складывается ситуация, что политики, которые пришли к власти с лозунгами соблюдения гражданских прав и европейского курса, продолжают практику правового нигилизма, которую проводили их "предшественники".

Хотим отметить, что европейские ценности, которые отстаивали на Майдане украинские граждане, - это не только введение безвизового режима. Это также и конституционные права всех без исключения граждан Украины; это также и ответственность власти (и каждого чиновника в частности) при соблюдении этих прав.

В связи с принятым 22 мая 2018 года решением ЕСПЧ, должны подчеркнуть, чем отличается нынешняя ситуация от той, которая была год назад, и предупредить о главных последствиях, к которым теперь может привести решение механически продлить мораторий.

Во-первых, Украине грозят колоссальные финансовые убытки из-за массовых исков в ЕСПЧ. По оценкам юристов, объемы возмещений для каждого из следующих истцов могут достигать от 2 тысяч до 75 тысяч евро. В масштабах почти 7 млн ​​владельцев подмораторных земель это - значительный груз штрафных выплат на Государственный бюджет.

Пытаясь продлить мораторий, его сторонники фактически пытаются спровоцировать в Украине "бюджетный Чернобыль" - толкнуть на путь миллиардных финансовых убытков. При этом обвинять граждан, отстаивающих свои конституционные права в международных судах, не считая "политической целесообразности" моратория, было бы некорректно.

Во-вторых, Украине грозят серьезные имиджевые потери. Украина выступает как страна, где массово нарушаются права человека и не действуют законы (ведь решение ЕСПЧ является обязательным к исполнению). Те чиновники, которые регулярно отчитываются международным партнерам об осуществленных реформах, должны будут найти объяснение, почему Украина игнорирует решения ЕСПЧ.

В-третьих, все причастные к сохранению статус-кво относительно моратория депутаты и чиновники должны быть готовы к тому, что отвечать придется персонально. Об этом свидетельствует ст. 382 Уголовного кодекса Украины, где в п.4 прямо сказано, что "Умышленное неисполнение должностным лицом решения Европейского суда по правам человека ... наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет".

Первыми уже задокументировали свое намерение оставить все, как было, вопреки решению ЕСПЧ, авторы законопроектов №9355 от 30.11.2018 и 9355-5 от 04.12.2018. Следующими, кроме авторов других аналогичных законопроектов, будут члены профильного Комитета, которые поставят подписи в поддержку их внесения на рассмотрение ВР. Далее - депутаты, которые будут голосовать поименно. Потом - спикер и президент, которые подпишут закон.

Призываем:

главу Верховной Рады Андрея Парубия - не выносить на голосование законопроекты на продление моратория как нарушающие конституционные права граждан, и не подписывать такой закон в случае его принятия;

президента Петра Порошенко - ветировать закон о продлении моратория в случае его принятия;

премьер-министра Владимира Гройсмана - внести до 7 декабря на рассмотрение парламента Закон об обороте земель или заявить о поддержке одного из уже внесенных;

народных депутатов - помнить о последствиях для страны и для них лично, к которым неизбежно приведет их голосование за продление моратория.

В 5-ю годовщину начала революции Достоинства мы призываем представителей украинской постмайданной власти мыслить категориями не времен коллективизации, а в соответствии с европейскими ценностями.

Общественная коалиция за отмену моратория на землю.

Среди инициаторов и членов Коалиции - Центр экономической стратегии, Украинский клуб аграрного бизнеса, Независимая ассоциация банков Украины, Украинский Хельсинский союз за права человека, Ассоциация "Укрсадпром", Союз украинских предпринимателей, Семенная ассоциация Украины, Стратегическая группа советников по поддержке реформ (SAGSUR), Нова Країна, CASE Украина, Dragon Capital, VoxUkraine, ОО State Watch, ВО "Федерация работодателей агропромышленного комплекса и продовольствия Украины", Украинское общество экономических свобод, Центр эффективного законодательства.

В Меморандуме сформулировано 14 главных негативных последствий 17-летнего действия моратория, и 8 ключевых принципов, на которых, по мнению участников коалиции, должен быть открыт рынок сельхозземель.

Коалиция создана 21 июня 2018 года. Полный текст меморандума и состав участников коалиции читайте в статье на Экономической правде: Почему мы подписали Меморандум за отмену моратория на продажу земли

Поддержать инициативу можно по ссылке.

Экономическая правда