70 миллиардов долларов — цена неэффективного управления Украиной

Украина из-за неэффективного управления и недостаточного верховенства права в течение пяти лет недополучила 70 миллиардов долларов поступлений в бюджет.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра экономической стратегии.

"Эта сумма выше всего украинского внешнего долга. То есть, проблему его обслуживания можно было бы решить за счет ликвидации только наибольших коррупционных схем... При этом данная сумма включает в себя только потери в сфере государственных финансов, она не отражает, сколько могла бы заработать экономика, частный сектор, например, за счет появления рынка земли, улучшения инфраструктуры или устранения "дырок" "черного" импорта-экспорта", – прокомментировал результаты исследования исполнительный директор ЦЭС Глеб Вышлинский.

По данным исследования, существенное усиление верховенства права в Украине за пять лет могло бы дать экономический эффект в 26,6 млрд долларов единоразовых поступлений и еще 8,6 млрд долларов дополнительных поступлений ежегодно.

Вышлинский отметил, что наибольшая сумма в структуре бюджетных потерь касается открытия рынка земли и уклонения от уплаты налогов при оплате труда.

Прозрачный и полноценный рынок сельскохозяйственной земли вместо рынка аренды земельных участков открыл бы возможности для получения дополнительных 12,4 млрд долларов в бюджет единоразово и 52 млн долларов ежегодно, подсчитали аналитики ЦЭС.

В то же время, за счет "теневого" рынка труда государство недополучает каждый год 6 млрд долларов: 2,8 млрд долларов – от единого социального взноса и 3,2 млрд долларов – налога на доходы физических лиц.

"Из 16 млн официально занятого населения, 2,6 млн трудоустроенных работают или как ФОПы (хотя на самом деле являются занятыми), или получают зарплату "в конвертах". Причем, такую зарплату получает каждый третий. Еще около 23%, или 6 млн работающего населения, трудятся без оформления", – прокомментировала заместитель исполнительного директора ЦЭС Мария Репко, передает "Интерфакс-Украина".

Другой источник недопоступлений в бюджет – "токсичные" долги в портфелях Фонда гарантирования вкладов физических лиц, государственных банков, в том числе, Приватбанка.

По словам Репко, из-за недостаточного верховенства права Украина может рассчитывать на возврат всего 60 млрд грн из 332 млрд грн проблемных активов в портфеле Фонда гарантирования вкладов и государственных банках.

Наряду с этим, управление инфраструктурой может принести дополнительные 324 млн долларов, если будет введена плата за проезд грузовиков автодорогами государственного значения, а также 1 млрд долларов ежегодно от государственно-частного партнерства.

Помимо этого, 1 млрд долларов Украина теряет из-за "серого" импорта товаров - в целом его объем эксперты оценили в 4,05 млрд долларов.

Как отметил заместитель исполнительного директора ЦЭС Дмитрий Яблоновский, оценка предложенных к продаже 53 государственных компаний из списка "большой" приватизации по мультипликатору стран с лучшим верховенством права и управлением составила бы 5,9 млрд долларов, тогда как при нынешнем уровне верховенства права продажа их может принести госбюджету 4,2 млрд долларов.

"Теневые" отрасли, такие как добыча янтаря, незаконная рубка леса, игорный бизнес, при условии их легализации могут дать 0,2-0,4 млрд долларов поступлений в бюджет по наиболее консервативным прогнозам, отмечают исследователи.

Экономическая правда