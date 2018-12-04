Ежегодно в Украине умирает 350 тысяч землевладельцев

В случае сохранения моратория на куплю-продажу сельскохозяйственных земель за 10 лет количество владельцев земли в Украине сократится вдвое, а 1,4 миллиона украинцев уже этого не дождались.

Об этом говорится в статье "Экономической правды".

"Средний возраст владельцев украинской земли - 60 лет. 65% пайщиков - пенсионеры, а около четверти уже исполнилось 70 лет. Владельцы паев такого возраста уже не могут самостоятельно обрабатывать землю, они все больше сдают ее в аренду. Среди них - ориентировочно - осталось 5,5 млн первичных землевладельцев. ", - говорится в материале.

Тренд уменьшения количества землевладельцев, женщины и мужчины, млн человек

Как отмечается, по данным Госгеокадастра, уже умерли более 1,4 млн владельцев паев, почти все из которых получили земли во время дележки в 1990-х (а это 20%).

Более 400 тысяч паев не переданы по наследству из-за отсутствия наследников или сложностей с оформлением. Поэтому, более 1,6 млн га сельскохозяйственных земель, распаеванных четверть века назад, остались бесхозными.

"Взяв за основу демографическую статистику по сельскому населению и показатели продолжительности жизни мужчин и женщин, можно спрогнозировать смертность среди владельцев паев. Так, уже через 10 лет из числа нынешних землевладельцев останется только 1,3 млн. мужчин и 2,3 млн. женщин, то есть примерно половина их общего количества. ", - говорится в материале.

Наиболее критическая ситуация прогнозируется в 2026 году, когда их может умереть более 870 тыс.

Как сообщалось ранее, около 6,5 тысяч украинцев после смерти отдали бесплатно государству землю.

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