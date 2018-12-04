Кабмин готовится рассмотреть "спасительный" документ для Ахметова

Минэнерго обновило проект распоряжения, которым предлагает правительству ввести приоритетное использование тепловой генерации угля марки "Г", которое в Украине добывают преимущественно шахты группы "ДТЭК" Рината Ахметова.

Об этом говорится в проекте распоряжения правительства.

"С целью обеспечения энергетической безопасности Украины и подготовки объединенной энергосистемы Украины к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года согласиться с предложением ... об установлении приоритетности для диспетчеризации установленных генерирующих мощностей производителей, работающих по ценовым заявкам, и используют уголь, добытый в Украине", - говорится в проекте распоряжения.

"Министерству энергетики и угольной промышленности утвердить перечень энергоблоков, которые по результатам предыдущего отчетного месяца использовали исключительно уголь, добытый в Украине", - отмечается в документе.

Это означает, что использование угля марки "Г" (единственное угля, который пока добывается в Украине - ЭП) будет приоритетным. То есть, энергетики для производства электроэнергии обязательно должны будут использовать именно уголь, который добывают в Украине.

В пояснительной записке к проекту распоряжения Кабинета министров отмечается, что принятие этого решения необходимо для обеспечения энергетической безопасности Украины.

"Закупка импортного угля приводит к оттоку валюты, что приводит к ухудшению торгового баланса страны. Средства, которые расходуются, потенциально могли использоваться на обновление шахтного фонда Украины при закупке угля украинской добычи и при этом уровень государственной поддержки в адрес шахт за последние два года составил 3,7 млрд грн, что меньше почти в три раза затрат на импорт угля", - говорится в документе.

"Выбор в пользу отечественного поставщика угля позволит тепловой генерации сэкономить около 552 млн грн в год", - отмечается в записке.

Напомним, в октябре была опубликована первая версия этого распоряжения. По сравнению с ней, в обновленном проекте изменены некоторые формулировки и расчеты.

Как известно, в Украине около 85% угля добывает "ДТЭК", энергетическая группа, которая принадлежит самому богатому человеку Украины Ринату Ахметову. Около 10% добывают государственные шахты, которые упоминаются в пояснительной записке.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус посчитал, что такое решение Кабинета министров может принести группе Ахметова дополнительных 2-3 млрд грн в год.

Читайте также: Новые тарифы: покупай дорого, покупай у Ахметова

Экономическая правда