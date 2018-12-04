Суд признал незаконным разглашение персональных данных 13 миллионов потребителей газа

Суд приостановил действие отдельных пунктов постановления Кабмина о ПСО, которые предусматривают передачу Министерству финансов личных данных потребителей газа без согласия самих потребителей.

Об этом говорится в решении окружного административного суда г. Киев, передает пресс-служба компании РГК.

Как говорится в пресс-релизе РГК, по мнению судей, "Кабмин не смог опровергнуть нарушение Конституции и Конвенции о защите прав человека и основных свобод".

"В тексте постановления также говорится, что предоставление органам исполнительной власти неограниченных полномочий является несовместимы с принципом верховенства права. Они должны быть ограничены гарантиями невмешательства в права человека", - сообщили в компании.

Отмечается, что в данном процессе не оспариваются те части постановления, касающиеся цены на газ и не затрагивают договоренностей с МВФ.

ПСО (Public Service Obligation) - это специальные обязательства по продаже газа для нужд населения по льготной цене, возлагаются правительством на "Нафтогаз Украины".

РГК – консалтинговая компания, которая в интересах Group DF Дмитрия Фирташа управляет 22 обл- и горгазами. Кроме рынка поставки газа Group DF Фирташа контролирует большую долю рынка распределения газа, который является естественной монополией (то есть таким, создание конкуренции на котором не считается экономически целесообразным).

Экономическая правда