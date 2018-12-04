Кто больше всех загрязняет воздух и воду: Топ-10 предприятий

Министерство экологии и природных ресурсов Украины опубликовало рейтинг крупнейших предприятий-загрязнителей.

Топ-10 крупнейших загрязнителей названы в сообщении Минприроды, с Топ-100 можно ознакомиться в материалах на сайте министерства.

Две трети предприятий, вошедших в рейтинг Топ-100, локализованы на территории 4 областей: Днепропетровская - 30; Донецкая - 22; Запорожская - 9; Луганская - 6.

Рейтинг составлен по результатам представленной субъектами хозяйствования отчетности об объемах сбросов, выбросов и образованию отходов.

Первая 10-ка крупнейших загрязнителей окружающей среды в Украине по сбросам загрязненных сточных вод следующая:

ПАО АК "Киевводоканал", Киев ЗАО "Меткомбинат "Азовсталь", Мариуполь, Донецкая обл. ЛГКП "Львовводоканал", Львов ОАО "Днепровский Меткомбинат", Каменское, Днепропетровская обл. КП "Днепроводоканал", Днепропетровск ОАО "Запорожсталь", Запорожье МКП "Николаевводоканал", Николаев Филия "Павлоградское региональное управление по водоснабжению и очистке канализационных стоков" ПАО "ДТЭК Павлоградуголь", Павлоград, Днепропетровская обл. КП "Черниговводоканал", Чернигов КП "Горводоканал", Сумы

Первая 10-ка крупнейших загрязнителей по выбросам в атмосферный воздух выглядит следующим образом:

ОАО "Арселор Миттал Кривой Рог", Кривой Рог, Днепропетровская обл. ЧАО "ММК им. Ильича ", Мариуполь, Донецкая обл. Обособленное подразделение "Бурштынская ТЭЦ", ПАО "ДТЭК Западэнерго", Бурштин, Ивано-Франковская область ОП "Кураховская ТЭС" ООО "ДТЭК Востокэнерго", Курахово, Донецкая обл., ЗАО "ДТЭК Павлоградуголь", Павлоград, Днепропетровская обл., ОП Запорожская ТЭС ПАО ДТЭК "Днепроэнерго" Энергодар, Запорожская обл., Углегорской ТЭС ПАО "Центрэнерго", Светлодарск, Донецкая обл. Обособленное подразделение "Ладыженская ТЭС" ПАО "ДТЭК Западэнерго" Ладыжин, Винницкая обл. ЧАО МК "Азовсталь", Мариуполь, Донецкая область. ОАО Запорожский меткомбинат "Запорожсталь", Запорожье.

Общие объемы загрязнения за 2017 год:

Выбросов загрязняющих веществ - 2,58 млн тонн

Сбросов - 997,35 млн кубометров

Образование отходов - 366 млн. тонн

В том числе предприятиями, входящими в Топ-100:

Выбросов загрязняющих веществ - 1,76 млн тонн

Сбросов - 809,3 млн кубометров

Образование отходов - 338 млн. тонн.

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