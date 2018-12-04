Кто больше всех загрязняет воздух и воду: Топ-10 предприятий
Министерство экологии и природных ресурсов Украины опубликовало рейтинг крупнейших предприятий-загрязнителей.
Топ-10 крупнейших загрязнителей названы в сообщении Минприроды, с Топ-100 можно ознакомиться в материалах на сайте министерства.
Две трети предприятий, вошедших в рейтинг Топ-100, локализованы на территории 4 областей: Днепропетровская - 30; Донецкая - 22; Запорожская - 9; Луганская - 6.
Рейтинг составлен по результатам представленной субъектами хозяйствования отчетности об объемах сбросов, выбросов и образованию отходов.
Первая 10-ка крупнейших загрязнителей окружающей среды в Украине по сбросам загрязненных сточных вод следующая:
- ПАО АК "Киевводоканал", Киев
- ЗАО "Меткомбинат "Азовсталь", Мариуполь, Донецкая обл.
- ЛГКП "Львовводоканал", Львов
- ОАО "Днепровский Меткомбинат", Каменское, Днепропетровская обл.
- КП "Днепроводоканал", Днепропетровск
- ОАО "Запорожсталь", Запорожье
- МКП "Николаевводоканал", Николаев
- Филия "Павлоградское региональное управление по водоснабжению и очистке канализационных стоков" ПАО "ДТЭК Павлоградуголь", Павлоград, Днепропетровская обл.
- КП "Черниговводоканал", Чернигов
- КП "Горводоканал", Сумы
Первая 10-ка крупнейших загрязнителей по выбросам в атмосферный воздух выглядит следующим образом:
- ОАО "Арселор Миттал Кривой Рог", Кривой Рог, Днепропетровская обл.
- ЧАО "ММК им. Ильича ", Мариуполь, Донецкая обл.
- Обособленное подразделение "Бурштынская ТЭЦ", ПАО "ДТЭК Западэнерго", Бурштин, Ивано-Франковская область
- ОП "Кураховская ТЭС" ООО "ДТЭК Востокэнерго", Курахово, Донецкая обл.,
- ЗАО "ДТЭК Павлоградуголь", Павлоград, Днепропетровская обл.,
- ОП Запорожская ТЭС ПАО ДТЭК "Днепроэнерго" Энергодар, Запорожская обл.,
- Углегорской ТЭС ПАО "Центрэнерго", Светлодарск, Донецкая обл.
- Обособленное подразделение "Ладыженская ТЭС" ПАО "ДТЭК Западэнерго" Ладыжин, Винницкая обл.
- ЧАО МК "Азовсталь", Мариуполь, Донецкая область.
- ОАО Запорожский меткомбинат "Запорожсталь", Запорожье.
Общие объемы загрязнения за 2017 год:
- Выбросов загрязняющих веществ - 2,58 млн тонн
- Сбросов - 997,35 млн кубометров
- Образование отходов - 366 млн. тонн
В том числе предприятиями, входящими в Топ-100:
- Выбросов загрязняющих веществ - 1,76 млн тонн
- Сбросов - 809,3 млн кубометров
- Образование отходов - 338 млн. тонн.
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