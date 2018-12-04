Перед Новым годом курятина подорожает — эксперты

Цены на курятину, как и на другие виды мяса птицы, накануне Нового года могут вырасти на 10%.

Об этом сообщили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики", передает Укринформ.

"По прогнозам ученых Института аграрной экономики, к концу 2018 года цены на все виды мяса птицы повысятся еще на 10%. К этому, в частности, приведет увеличение спроса в преддверии Новогодних праздников и низкая покупательная способность потребителей, которые не смогут приобрести более дорогие говядину и свинину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, начиная с 2016 года, в Украине наблюдается ежегодное повышение цен на мясо птицы.

Постоянный рост объемов экспорта мяса птицы в результате завоевания новых рынков сбыта большими птицекомплексами негативно влияет на цены этого вида продукции на внутреннем рынке, отмечают эксперты. Лишь в октябре 2018 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объемы экспорта курятины выросли почти на 50 тысяч тонн.

"Средняя цена мяса птицы, проданного по всем каналам реализации в 2017 году, почти на треть (+ 31,3%) превысила показатель 2016 и составила 28285,1 гривень за тонну. За январь-октябрь 2018 цена реализации птицы агропредприятиями составила 27 800,8 гривень за тонну, что на 2,3% меньше, чем в прошлом году ", - акцентировали ученые.

Самые высокие цены реализации мяса птицы в 2017 году наблюдались в Ивано-Франковской области - 47 908,5 гривень за тонну, а минимальные - 15 534,1 гривень за тонну - на Черниговщине.

В 2018 году максимальная цена на этот вид мясопродукции была в Сумской - 53 646,4 гривень за тонну, а минимальная - 17 459,7 гривень за тонну - в Запорожской области.

В остальных областях средняя цена реализации птицы сельскохозяйственными предприятиями колебалась в пределах 17 577,3-42 038,2 гривень за тонну.

"Характерной чертой оптово-отпускных цен на мясо птицы является их постоянный рост в течение всего года. Оно вызвано как ростом цен на само производство вследствие повышения цен на электроэнергию, газ и комбикорм, так и подорожанием других видов мяса - говядины и свинины ", - отметили в профильном научном центре.

Если в конце 2016 предприятия-производители продавали курятину по цене 33,88 гривень за кг, то в соответствующий период 2017 - по 44,43 гривень за кг, то есть на 31,1% дороже.

По состоянию на конец декабря 2017 высокие оптово-отпускные цены на курятину наблюдались в Хмельницкой области (53,00 гривень за кг), а самые низкие - в Львовской области (36,00 гривень за кг).

В январе-октябре 2018 оптово-отпускная цена на курятину была на уровне соответствующего периода 2017 года и составила 45,70 гривень за кг. При этом больше всего мяса птицы правили в Хмельницкой (53,00 гривень за кг), а меньше всего - в Ивано-Франковской (38,00 гривень за кг).

Анализ розничных цен в предприятиях торговой сети и на рынках, проведенный учеными Института аграрной экономики, показал, что в течение 2017 тушки кур подорожали против 2016 на 30,4% - до 53,91 гривень за кг.

За январь-октябрь 2018 розничная цена на тушки кур средней упитанности выросла на 7,1% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года и составила 57,22 гривень за кг. Самыми дорогими тушки были в Закарпатье (60,01 гривень за кг), а самыми дешевыми - в Винницкой области (46,17 гривень за кг).