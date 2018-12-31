Продажи техники выросли в два раза быстрее, чем общий товарооборот

В 2018 году в Украине более чем на 30% выросли покупки смартфонов, мобильных телефонов, телевизоров и бытовой техники.

Об этом сообщает Новое Время.

C января по октябрь на эти товары украинцы потратили рекордные 64 млрд гривень, и это на 31,4% больше в сравнении с аналогичным периодом 2017‑го.

Продажи этих товаров растут в два раза быстрее, чем общий товарооборот в стране.

За последние несколько лет, по данным GfK, рынок электроники и бытовой техники вырос почти на 60%.

Больше всего в этом году – на 39,2%, подскочили, по данным GfK, продажи бытовой электроники (в основном телевизоров): украинцы приобрели их на 6,59 млрд грн.

Но в абсолютных цифрах чемпионами зрительских симпатий стали смартфоны и мобильные телефоны – украинцы потратили на них за неполный год 23,4 млрд грн (прирост 37,4%).

Вырос и средний чек в сетях, торгующих бытовой техникой и электроникой, в Эльдорадо – рост составил 15-20%. В отделах техники Эпицентра – на треть, а в сети Moyo – на 60%.

По прогнозам экспертов, объем рынка и в 2019‑м будет увеличиваться, однако уже не столь стремительно.