Израиль приобрел украинскую "Кольчугу-М" — СМИ
Украина поставила на вооружение Израиля мобильную станцию радиотехнической разведки "Кольчуга-М", но официального подтверждения этой информации пока нет.
Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на данные ImportGenius.
По данным источника, сделка состоялась в марте 2018 года - дочка Укроборонпрома - Укрспецэкспорт - продала израильской компании Airsom Ltd. модернизированную в Украине Кольчугу-М.
Дальность обнаружения воздушных целей у "Кольчуги" составляет 800 километров, в то время как у американской "AWACS" - 600 км, а у российской Vega и чешской Vera - 400 км.
Defence Blog отмечает, что разведкомплекс будет применяться во время учений израильских ВВС.
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