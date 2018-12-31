Израиль приобрел украинскую "Кольчугу-М" — СМИ

Украина поставила на вооружение Израиля мобильную станцию радиотехнической разведки "Кольчуга-М", но официального подтверждения этой информации пока нет.

Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на данные ImportGenius.

По данным источника, сделка состоялась в марте 2018 года - дочка Укроборонпрома - Укрспецэкспорт - продала израильской компании Airsom Ltd. модернизированную в Украине Кольчугу-М.

ImportGenius

Дальность обнаружения воздушных целей у "Кольчуги" составляет 800 километров, в то время как у американской "AWACS" - 600 км, а у российской Vega и чешской Vera - 400 км.

Defence Blog отмечает, что разведкомплекс будет применяться во время учений израильских ВВС.