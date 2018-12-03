Нардепы хотят в пользу Ахметова отложить аукционы на "зеленые" тарифы

Парламентский комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности на заседании 4 декабря планирует одобрить законопроект №8449-д, к которому планируется включить положения об отсрочке аукционов на "зеленые" тарифы с 2020 года.

Сообщение о запланированном заседании обнародовано на официальном сайте комитета, передают "Наші гроші".

Планируется, что на регистрацию для голосования будет подан законопроект №8449-д, в который будут включены положения из других законопроектов о работе возобновляемой энергетики.

Среди запланированных нововведений является предложение депутатов ввести конкурентные тарифные аукционы только с 2020 года. Это означает, что размеры нынешних "зеленых" тарифов будут действовать и весь следующий 2019 год. Хотя ЕБРР прогнозировал, что быстрый запуск механизма аукционов может позволить снизить тарифы.

Сегодня "зеленые" тарифы на солнечную энергию в Украине составляют 0,15 евро за кВт/ч и являются самыми высокими в мире. Так, по сравнению с Германией "солнечный" тариф в Украине дороже втрое. А отечественные тарифы на энергию из ветра 0,10 евро за кВт-ч вдвое выше немецких. При этом, все "зеленые" тарифы в Украине зафиксированы в евровалюте.

Всего в Украине "зеленые" электростанции (ветровые, солнечные и т.д.) производят до 2% электроэнергии, потребляемой в стране. Однако она генерирует на рінке 8% всех средств, или около 10 млрд гривень в год.

Также нормы, которые запланированы к включению в законопроект 8449-д, предусматривают, что аукционы будут вводиться только для солнечных станций мощностью свыше 10 МВт и ветростанций мощностью более 20 МВт. Это дает возможность крупным станциям использовать легальную схему ухода аукционов, искусственно разбив станции на несколько очередей по 10-20 МВт каждая.

Полноценное введение аукционов планируется с 2023 года для всех видов технологий, кроме ветроэнергетики.

Наибольшие мощности по производству "зеленой" энергии анонсировала ввести в следующем году компания "ДТЭК".

По данным агентства Fitch, компания Рината Ахметова планирует увеличить производство "зеленой" энергии на 740 МВт в 2019 году (это вдвое больше, чем требуемая мощность потребления всей Херсонской области). То есть эти мощности Ахметова получат нынешние высокие тарифы.

Большинство мощностей запланировано в южных областях Украины, хотя СБУ в сентябре уже предупреждала правительство, что такое строительство угрожает безопасному и безаварийному функционированию атомных электростанций в южном регионе.