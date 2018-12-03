Государство начало штрафовать компании за ФЛП–сотрудников

Государственная служба по вопросам труда штрафует предприятия за сотрудников, оформленных как физлиц-предпринимателей.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

Поиск по судебному реестру "Бабушка" нашел несколько дел, в которых компании хотели обжаловать штрафы Гоструда за заключение гражданско-правовых договоров, имеющих признаки трудовых договоров.

Решение суда зависело от того, правильно ли был составлен гражданско-правовой договор.

Так, в одном из решений Гоструда доказала, что договор был больше похож на трудовой и компания уплатила 111 тысяч гривен. Главным аргументом было то, что оплата была почасовой, а характер работы был больше похож на работу наемного сотрудника.

В другом решении Гоструда наложила штраф в 3,5 млн гривен, однако компания смогла доказать, что заключала именно гражданско-правовые сделки и штраф был отменен в судебном порядке.

Анастасия Шуберт, юрист консалтинговой компании "Оланс-групп", рекомендует проверять, чтобы в договоре с ФЛП отсутствовали правила внутреннего распорядка, размер заработной платы, гарантии и льготы, определенные трудовым законодательством, обязанность заказчика обеспечить условия труда.

В 2019 году Гоструда проведет почти 17 тысяч проверок. Проверить дату проверки любой компании можно, добавив Opendata в Messenger, Viber, Skype или Telegram.

Экономическая правда