Сейм Польши заморозил цены на электричество для потребителей

Нижняя палата Сейма Польши приняла закон, предусматривающий замораживание с 2019 цен на электроэнергию на уровне 2018.

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что для рассмотрения только этого вопроса на 28 декабря созвали внеочередное заседание Сейма.

"Цель закона - защита польских семей, фирм, промышленности и самоуправления от негативных последствий резкого повышения цен электроэнергии, которое мы наблюдаем сейчас", - сказал во время обсуждения вопроса депутат от правящей партии "Право и Справедливость" Мацей Малецкий.

За принятие закона проголосовали 389 депутатов Сейма, 3 - против, 17 - воздержались.

По словам министра энергетики Польши Кшиштофа Тхужевського, благодаря принятию закона частные потребители электроэнергии, предприятия и органы местного самоуправления сэкономят 9 млрд злотых (2,5 млрд долларов).

"Действующая польская власть исправляет ошибку предыдущей правящей коалиции, которая на протяжении 2008-2012 годов повысила цены на электроэнергию для рядовых потребителей на 50%", - заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

Закон сразу передали на рассмотрение Сената Польши.

Он, в частности, предусматривает снижение акцизного сбора на электроэнергию с 1 МВт/ч с 20-ти до 5-ти злотых (35 грн).