Банки впервые опубликовали данные о своей устойчивости

Национальный банк обязал банки опубликовать до 28 декабря результаты оценки их устойчивости с учетом стресс-тестирования по состоянию на 1 января 2018 года.

Об этом сообщает FinClub.

Мониторинг установил, что среди банков, которые на начало 2018-го нуждались в докапитализации, были Альфа-Банк, ПУМБ, Мегабанк, Банк Восток и другие.

К вечеру 28 декабря не все банки опубликовали оценку устойчивости (всего на рынке 77 банков). В частности, отчетность не опубликовали банки, относительно которых были подозрения, что именно они нуждаются в наибольших средствах: госбанки (Ощадбанк, Укрэксимбанк) и банки с российским госкапиталом (Сбербанк, Проминвестбанк и неплатежеспособный ВТБ Банк).

Из топ-10 банков по чистым активам известны показатели восьми. В капитале не нуждаются ПриватБанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк.

Финансовый аналитик Михаил Демкив опубликовал результаты стресс-тестирования, отметив шесть банков, которые нуждались в докапитализации. Монобанк в ответ заявил, что вывод по банку неверный.

Сводные данные по всем банкам НБУ обещает опубликовать до 31 декабря.