Tesla обновила совет директоров после скандала с Маском

Tesla после скандальных твитов основателя компании Илона Маска и потери им должности главы совета директоров назвала 2 новых независимых директоров. Компания сделала это в рамках соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Об этом сообщает AFP.

В состав совета директоров Tesla ввели основателя компании Oracle Ларри Эллисона и глобального директора сети Walgreens Кэтлин Уилсон-Томпсон.

Отмечается, что Эллисон и Уилсон-Томпсон начинают действовать в составе совета немедленно.

Напомним:

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила основателя Tesla Илона Маска в мошенничестве - регуляторы утверждали, что он ввел инвесторов в заблуждение, когда сообщил о возможном выводе компании с биржи и заявил о поддержке выкупа акций со стороны инвестора, которого он нашел.

Претензии комиссии были связанны с твитами Маска от 7 августа, когда он заявил о готовности выкупить акции компании с рынка по 420 долларов.

Позже SEC и Маск заключили соглашение по делу об обвинении бизнесмена в мошенничестве.

Согласно соглашению, Маск должен выплатить 20 млн долларов штрафа, компания Tesla заплатит еще 20 миллионов.

Кроме того, Маск был винужден уйти с поста главы совета директоров - он не сможет быть переизбранным на эту должность 3 года.

Украинская правда