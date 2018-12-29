Tesla обновила совет директоров после скандала с Маском
Tesla после скандальных твитов основателя компании Илона Маска и потери им должности главы совета директоров назвала 2 новых независимых директоров. Компания сделала это в рамках соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Об этом сообщает AFP.
В состав совета директоров Tesla ввели основателя компании Oracle Ларри Эллисона и глобального директора сети Walgreens Кэтлин Уилсон-Томпсон.
Отмечается, что Эллисон и Уилсон-Томпсон начинают действовать в составе совета немедленно.
Напомним:
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила основателя Tesla Илона Маска в мошенничестве - регуляторы утверждали, что он ввел инвесторов в заблуждение, когда сообщил о возможном выводе компании с биржи и заявил о поддержке выкупа акций со стороны инвестора, которого он нашел.
Претензии комиссии были связанны с твитами Маска от 7 августа, когда он заявил о готовности выкупить акции компании с рынка по 420 долларов.
Позже SEC и Маск заключили соглашение по делу об обвинении бизнесмена в мошенничестве.
Согласно соглашению, Маск должен выплатить 20 млн долларов штрафа, компания Tesla заплатит еще 20 миллионов.
Кроме того, Маск был винужден уйти с поста главы совета директоров - он не сможет быть переизбранным на эту должность 3 года.
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