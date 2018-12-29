Dell вернулась на биржу после пяти лет перерыва

Американская Dell Technologies Inc. в пятницу перестала быть крупнейшей частной технологической компанией мира - торги ее акциями на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) возобновились после пяти лет перерыва.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Уолл-стрит оценила листинг Dell в 34 млрд долларов, пишет Financial Times. Торги акциями в пятницу начались на отметке 46 долларов.

Dell перестала быть публичной компанией в 2013 году, когда ее основатель Майкл Делл и инвестфирма Silver Lake провели делистинг на 25 млрд долларов. Тогда Делл утверждал, что акционерам публичных компаний не хватает терпения дождаться результатов стратегических преобразований.

За прошедшие пять лет Dell провела ряд крупных сделок, включая приобретение EMC в 2016 году за 67 млрд долларов. В результате ее задолженность превысила 50 млрд долларов.

По оценкам аналитиков, доля Делла в новой публичной Dell Technologies выросла примерно до 50% с 14% в период до 2013 года.