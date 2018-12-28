Маркировку латиницей на упаковках отсрочили на два года

Минэкономразвития продлило до 1 января 2021 переходный период по обязательной маркировке продукции буквами латинского и греческого алфавита.

Об этом говорится в сообщении министерства.

Соответствующий приказ Минэкономразвития уже прошел процедуру государственной регистрации в Министерстве юстиции и вступит в силу после официального опубликования.

"Для постепенного перехода бизнеса, в частности производителей лекарств, мы предполагали переходный период для маркировки латинскими буквами. Он должен был завершиться 1 января 2019 года. Но мы получили многочисленные обращения - от бизнес-ассоциаций и ассоциаций производителей медицинских изделий - о необходимости продолжения переходного периода", - объясняет советник Министра экономического развития и торговли Украины Роксолана Пидласа.

"Поскольку это вполне европейская практика - учитывать пожелания бизнеса, Министерство приняло решение продлить переходный период до 1 января 2021", - отметила советник.



В 2015 году на выполнение требований Соглашения об ассоциации с ЕС Украина приняла Правила применения единиц измерения. Согласно Правилам, с 1 января 2016 все производители потребительской продукции обязаны обозначать измерения продукции единицами измерения Международной системы единиц SI (килограммы, сантиметры, литры и т.д.).



В то же время, согласно Правилам, на маркировке продукции, которая продается в Украине, должны указываться международные обозначения единиц измерения с использованием букв латинского и греческого алфавита. Одновременно на маркировке могут применяться украинские обозначения единиц измерения (с использованием букв украинского алфавита).

Такие обозначения единиц измерения распространяются на маркировку всей потребительской продукции, в частности, и на маркировку лекарственных средств, медицинских изделий, пищевых продуктов, диетических добавок, кормов для животных, упаковок семян и средств защиты растений и тому подобное.

Напомним, ранее Европейская бизнес ассоциация заявила, что новые требования к маркировке повлекут значительные материальные затраты для производителей.

Экономическая правда