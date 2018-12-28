УЗ увеличила количество "праздничных" поездов до 39

"Укрзализныця" на зимние праздники назначила уже 39 дополнительных поездов на 311 рейсов.

Об этом говорится в сообщении компании.

В частности, назначен дополнительный поезд № 285/276 Днепр - Львов и открыта продажа билетов на рейс поезда № 219 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы, который состоится 30 декабря.

Дополнительный поезд № 285/276 Днепр - Львов осуществит рейсы в направлении Львова 29 декабря и 1, 3, 7 и 11 января. В направлении Днепра - 30 декабря и в 2, 4, 8 и 12 января.

Из Днепра поезд будет отправляться в 18:00 и прибывать во Львов на следующий день в 12:49. Из Львова поезд будет отправляться в 14:13 и прибывать в Днепр на следующий день в 8:26.

Поезд № 219 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы из Киева отправится в 01:31 и прибудет в Ивано-Франковск в 14:38, а в Черновцы - в 17:12.

Напомним, "Укрзализныця" в 2019 году планирует в два этапа повысить тарифы на пассажирские перевозки во внутреннем сообщении, суммарно увеличив их на 25,4%.

Экономическая правда