Минфин привлек в госбюджет еще 7,5 миллиарда

Министерство финансов 27 декабря на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 7,51 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Finclub.

Минфин понизил ставку по двухмесячным ОВГЗ в гривне до 18,5%, тогда как накануне размещал трехмесячные ОВГЗ под 20% годовых.

Согласно данным ведомства, при такой цене отсечения ему удалось привлечь 2,873 млрд грн по средневзвешенной ставке 18,19% годовых, тогда как 6 из 16 заявок на покупку этих бумаг с суммарным спросом 810 млн грн по ставкам до 20,5% годовых Минфин отклонил.

Помимо того, продавец отказался привлечь 424,3 млн грн на три месяца и 113,1 млн грн на шесть месяцев по ставкам от 20% до 20,5% годовых.

На аукционах по размещению долларовых ОВГЗ Минфин продал 20-дневные облигации на 170,1 млн долларов под 6,25% годовых.

В результате аукциона Минфин привлек в госбюджет более 2,87 млрд грн и 170 млн долларов.

Напоминаем:

По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа 18 декабря в государственный бюджет привлечено 19,981 млрд гривен.

В частности, по гривневым бумагам было привлечено 11,36 млрд гривен, по долларовым – почти 252 млн долларов.

Срок погашения по гривневым бумагам составил от 77 до 105 дней, ставка доходности – 20,5%.