Стало известно, кого налоговая будет проверять в 2019 году
В 2019 году налоговая проведет 6721 проверку.
Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.
Наибольшее количество проверок ожидается на компании в Киевской, Харьковской и Одесской областях.
Чаще всего будут проверять компании, которые занимаются транспортом, оптовой и розничной торговлей.
Плановые проверки ожидают компании, которые имеют критерии риска, определенные приказом Министерства финансов Украины. К ним относятся:
- Компании, которые имеют уровень уплаты налога на прибыль ниже уровня оплаты по соответствующей отрасли;
- Компании, которые имеют уровень уплаты НДС ниже уровня оплаты по соответствующей отрасли;
- Компании, которые задекларировали отрицательное значение объекта налогообложения налогом на прибыль;
- Компании, которые имеют отношения с контрагентами, находящихся в розыске, ликвидированы или обанкротились;
- Компании, которые имеют разногласия с налоговых обязательств и налогового кредита.
В приказе также сказано, что кроме основного списка подозрительных компаний ДФС также будет проверять их подразделения, дочерние предприятия и контрагентов.
Банки, страховщики, торговцы ценными бумагами, постоянные представительства и представительства нерезидентов тоже включены в плановые проверки.
Экономическая правда
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