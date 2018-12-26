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Налоговики выявили нарушения во всех ресторанах и кафе, которые проверяли

Среда, 26 декабря 2018, 10:45
 

Государственная фискальная служба в 2018 году провела более 1,6 тысячи фактических проверок ресторанов, кафе и других мест массового отдыха, выявив в каждом случае нарушения.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"Во всех случаях установлены нарушения требований действующего законодательства, за которые к субъектам хозяйствования применено 20,6 млн грн штрафных санкций", - говорится в сообщении.

ГФС в ходе проверок установила 606 фактов неоприходования наличных средств (11,4 млн грн штрафных санкций), 391 факт торговли алкоголем и табачными изделиями без соответствующей лицензии (5,7 млн грн штрафов), 302 факта неприменения регистраторов расчетных операций при проведении платежей за наличные (0,2 млн грн штрафов).

Экономическая правда

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ГФС

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