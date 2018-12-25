Все разделы
Укр / Рус

В Украине снова снизят тариф на доступ к телеком-сетям

Вторник, 25 декабря 2018, 12:45
 

Ставку доступа на телеком-сети в Украине снижают до 12 коп/минута.

Об этом в интервью Liga.net сообщил глава Национальной комиссии по вопросам регулирования связи и информатизации Александр Животовский.

По его словам, новый тариф должен вступить в силу с 2019 года.

Сейчас оператор платит при завершении звонка своего абонента на сети конкурента 15 копеек за минуту.

Телеком-регулятор постепенно снижает эту ставку уже не один год, чтобы барьеры для доступа на другие сети снижались и абонент могли звонить на любые номера по доступным тарифам.

Животовский добавил, что параллельно со снижением ставки до 12 копеек за минуту будет также введен новый тариф - за транзит голосового трафика. Он составит 3 копейки в минуту.

По его словам, транзитный тариф вводится непосредственно перед запуском в 2019 году услуги сохранения абонентского номера при смене оператора, чтобы звонки на перенесенные номера не удорожались для оператора.   

Животовский также добавил, что снижение интерконнект-тарифа вряд ли продолжится в дальнейшем, так как он уже и так довольно низкий.

Ранее сообщалось, что все города Украины оказались одними из самых дешевых в мире по цене интернета.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

телеком

powered by lun.ua
Материалы по теме
Названы самые скачиваемые приложения в App Store за 8 лет 4 июля 2018, 18:20
Известный китайский бренд объявил о прекращении производства смартфонов 10 мая 2018, 13:10
США могут запретить продажи китайских смартфонов — Reuters 3 мая 2018, 15:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте