В Украине снова снизят тариф на доступ к телеком-сетям

Ставку доступа на телеком-сети в Украине снижают до 12 коп/минута.

Об этом в интервью Liga.net сообщил глава Национальной комиссии по вопросам регулирования связи и информатизации Александр Животовский.

По его словам, новый тариф должен вступить в силу с 2019 года.

Сейчас оператор платит при завершении звонка своего абонента на сети конкурента 15 копеек за минуту.

Телеком-регулятор постепенно снижает эту ставку уже не один год, чтобы барьеры для доступа на другие сети снижались и абонент могли звонить на любые номера по доступным тарифам.

Животовский добавил, что параллельно со снижением ставки до 12 копеек за минуту будет также введен новый тариф - за транзит голосового трафика. Он составит 3 копейки в минуту.

По его словам, транзитный тариф вводится непосредственно перед запуском в 2019 году услуги сохранения абонентского номера при смене оператора, чтобы звонки на перенесенные номера не удорожались для оператора.

Животовский также добавил, что снижение интерконнект-тарифа вряд ли продолжится в дальнейшем, так как он уже и так довольно низкий.

Ранее сообщалось, что все города Украины оказались одними из самых дешевых в мире по цене интернета.

Экономическая правда