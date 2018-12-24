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Объединенным общинам за год передали 1,5 миллиона га полей

Понедельник, 24 декабря 2018, 18:10
 

С начала 2018 года в коммунальную собственность объединенных территориальных общин передано 1,5 миллиона гектар земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба правительства.

"За этот год 650 ОТГ получили землю сельскохозяйственного назначения в коммунальную собственность. Они получили право владеть землями, наполнять бюджет, рационально использовать эти земли. Всего за этот год общинам были переданы в 1,5 млн га земли", – сказал глава правительства.

По словам премьера, правительство продолжит этот процесс в следующем году.

При этом Гройсман призвал глав общин прозрачно и эффективно использовать земельные ресурсы.

Напоминаем:

31 января правительство одобрило распоряжение относительно передачи земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности в коммунальную собственность объединенных территориальных громад, что позволяет провести земельную децентрализацию, не прибегая к изменениям в законодательстве.

Госгеокадастр начал процесс передачи земель с 1 февраля 2018 года.

В течение первой недели 99% ОТГ предприняли первый шаг к получению земель в собственность, подписав меморандумы с Госгеокадастром.

Экономическая правда

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