Объединенным общинам за год передали 1,5 миллиона га полей
С начала 2018 года в коммунальную собственность объединенных территориальных общин передано 1,5 миллиона гектар земель сельскохозяйственного назначения.
Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба правительства.
"За этот год 650 ОТГ получили землю сельскохозяйственного назначения в коммунальную собственность. Они получили право владеть землями, наполнять бюджет, рационально использовать эти земли. Всего за этот год общинам были переданы в 1,5 млн га земли", – сказал глава правительства.
По словам премьера, правительство продолжит этот процесс в следующем году.
При этом Гройсман призвал глав общин прозрачно и эффективно использовать земельные ресурсы.
Напоминаем:
31 января правительство одобрило распоряжение относительно передачи земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности в коммунальную собственность объединенных территориальных громад, что позволяет провести земельную децентрализацию, не прибегая к изменениям в законодательстве.
Госгеокадастр начал процесс передачи земель с 1 февраля 2018 года.
В течение первой недели 99% ОТГ предприняли первый шаг к получению земель в собственность, подписав меморандумы с Госгеокадастром.
Экономическая правда
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