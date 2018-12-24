Поезд Рахов—Киев застрял в поле в Тернопольской области

Пассажирский поезд №358Л, который ехал из Рахова в Киев, застрял в поле в Тернопольской области.

Об этом сообщает Громадське. Эту информацию также подтвердили пассажиры поезда журналисту Экономической правды.

"С 8-ми часов просто стоим в поле", - сказала журналистка Громадського Ульяна Бойчук, которая ехала этим поездом.

По словам источников ЭП, поезд опоздал на станцию ​​Тернополь почти на 6 часов. Ориентировочное время опоздания на конечную станцию ​​Киев-Пассажирский также составляет ориентировочно 6 часов.

Как сообщили Экономической правде, у железнодорожных касс на тернопольском железнодорожном вокзале выстроились очереди из желающих заменить билеты на другие транзитные поезда в Киев. Некоторые пассажиры опаздывали на авиарейсы из киевских аэропортов. По словам очевидцев, одна из пассажирок вышла из застрявшего поезда и приехала на такси в Тернополь, чтобы пересесть на ближайший поезд в Киев.

Причиной остановки поезда, по словам корреспондента "Громадського", были принадлежности, которые оставили на путях. Впоследствии их убрали.

По информации ЭП, со ссылкой на слова проводницы и пассажиров поезда, "принадлежностями", которые оставили работники УЗ на путях, была дрезина - транспортное средство на железнодорожном ходу для перевозки служебного персонала, материалов, механизмов и инструмента на небольшие расстояния.

Александр Колесниченко, ЭП