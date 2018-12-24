Поезд Рахов—Киев застрял в поле в Тернопольской области
Пассажирский поезд №358Л, который ехал из Рахова в Киев, застрял в поле в Тернопольской области.
Об этом сообщает Громадське. Эту информацию также подтвердили пассажиры поезда журналисту Экономической правды.
"С 8-ми часов просто стоим в поле", - сказала журналистка Громадського Ульяна Бойчук, которая ехала этим поездом.
По словам источников ЭП, поезд опоздал на станцию Тернополь почти на 6 часов. Ориентировочное время опоздания на конечную станцию Киев-Пассажирский также составляет ориентировочно 6 часов.
Как сообщили Экономической правде, у железнодорожных касс на тернопольском железнодорожном вокзале выстроились очереди из желающих заменить билеты на другие транзитные поезда в Киев. Некоторые пассажиры опаздывали на авиарейсы из киевских аэропортов. По словам очевидцев, одна из пассажирок вышла из застрявшего поезда и приехала на такси в Тернополь, чтобы пересесть на ближайший поезд в Киев.
Причиной остановки поезда, по словам корреспондента "Громадського", были принадлежности, которые оставили на путях. Впоследствии их убрали.
По информации ЭП, со ссылкой на слова проводницы и пассажиров поезда, "принадлежностями", которые оставили работники УЗ на путях, была дрезина - транспортное средство на железнодорожном ходу для перевозки служебного персонала, материалов, механизмов и инструмента на небольшие расстояния.
Александр Колесниченко, ЭП
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