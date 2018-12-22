Все разделы
Укр / Рус

Пенсионный фонд нарастил собственные поступления на 40 миллиардов

Суббота, 22 декабря 2018, 16:24

За 11 месяцев поступления Единого социального взноса составили 309,3 млрд гривен, из которых 180,7 млрд гривен - собственные средства Пенсионного фонда.

Об этом сообщил журналистам министр социальной политики Андрей Рева, передает LIGA.net.

По словам, министра, объем собственных поступлений Пенсионного фонда вырос на 39,6 млрд гривен, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рева также отметил, что с 1 января минимальная пенсия вырастет на 172 гривни - до 1669 гривен.

"Повышение коснется людей в возрасте более 65 лет и с трудовым стажем более 35 лет", - уточнил министр.

Напомним, ЕСВ уплачивается с окладов всех работников, которые оформлены официально. Платит ЕСВ работодатель, начисляя его сумму на фонд оплаты труда своего работника.

Ставка ЕСВ в Украине составляет 22%. Ранее в Пенсионном фонде заявляли, что в Украине на 10 работающих приходится 11 пенсионеров. 

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

пенсии

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Укрпошта" договорилась с Пенсионным фондом о доставке пенсий 21 декабря 2018, 18:40
Кабмин пообещал МВФ не повышать зарплаты чиновникам 20 декабря 2018, 14:15
Правительство не будет выплачивать пенсии за январь 2019 года в декабре 20 декабря 2018, 13:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте