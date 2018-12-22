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Агрохолдинг Косюка привлечет 120 миллионов евро кредита

Суббота, 22 декабря 2018, 15:25

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" привлечет 120 млн евро (3,79 млрд гривен) кредита от ING Bank N.V.

Об этом сообщило ЧАО "Зернопродукт МХП" в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает "Интерфакс-Украина".

По информации компании, она выступит поручителем по данному кредиту.

Стоимость активов ЧАО "Зернопродукт МХП", согласно данным последней финансовой отчетности, составляет 6,102 млрд гривен. Соотношение стоимости кредита к стоимости активов - 62%.

По данным на сайте МХП, ЧАО "Зернопродукт МХП" создано в 2004 году, имеет 19 филиалов, два элеватора, 23 молочные фермы. Земельный банк компании – 90,9 тыс. га.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

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МХП Косюк

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Экономическая правда
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