Агрохолдинг Косюка привлечет 120 миллионов евро кредита
Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" привлечет 120 млн евро (3,79 млрд гривен) кредита от ING Bank N.V.
Об этом сообщило ЧАО "Зернопродукт МХП" в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает "Интерфакс-Украина".
По информации компании, она выступит поручителем по данному кредиту.
Стоимость активов ЧАО "Зернопродукт МХП", согласно данным последней финансовой отчетности, составляет 6,102 млрд гривен. Соотношение стоимости кредита к стоимости активов - 62%.
По данным на сайте МХП, ЧАО "Зернопродукт МХП" создано в 2004 году, имеет 19 филиалов, два элеватора, 23 молочные фермы. Земельный банк компании – 90,9 тыс. га.
"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.
На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.
Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.
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