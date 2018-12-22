"Нафтогаз" в январе снизит цену на газ для промышленности

НАК "Нафтогаз Украины" в январе 2019 года на 3% снизит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты - до 10,822 тысячи гривен за тысячу кубометров.

Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, указанная цена актуальна для потребителей, которые закупают газ объемом более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией.

Как уточняет "Интерфакс-Украина", для промышленных предприятий, осуществляющих закупку без предоплаты, цена составит 11,833 тысяч гривен за тысячу кубометров (с НДС).

Как сообщалось, в декабре 2018 года НАК снизила цену для промпотребителей на 17% - до 11 152 тысяч гривен за тысячу кубометров на условиях предоплаты и до 12 180 тысяч гривен - без нее.

В Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения.

С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промышленным потребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.