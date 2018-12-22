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В Словакии будут продавать летающие автомобили

Суббота, 22 декабря 2018, 18:40

Словацкая технологическая компания AeroMobil начала разработку новой модели летающего автомобиля AeroMobil 4.0.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает "Укринформ".

"Технологическая компания AeroMobil начала разработку новой модели летающего автомобиля", - говорится в сообщении.

Как сообщает The Slovak Spectator, на выставке в Китае компания уже представила прототип автомобиля AeroMobil 4.0.

Отмечается, что компания собирает автомобиль в Словакии, однако над проектом работают 40 человек из восьми разных стран.

В компании заявили, если все пойдет по плану, то уже в 2019 году можно будет провести первые тестовые полеты.

В AeroMobil также добавили, что уже в 2020 или в 2021 году клиенты смогут приобрести первые летающие автомобили.

Как подчеркнули в компании, автомобили AeroMobil 4.0. помогут людям преодолевать короткие и средние расстояния ефективнее и не загрязнять окружающую среду.

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