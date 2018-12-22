Экс-банкир получил 9 лет за присвоение денег клиентов
Во Львове за присвоение денег клиентов осужден бывший руководитель отдела банка.
Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции.
Правоохранители установили, что руководитель отдела розничного бизнеса банковского учреждения инициировала в электронной системе банка досрочное расторжение договоров срочного банковского вклада, заключенного между финансовым учреждением и клиентами.
"В дальнейшем злоумышленница от имени более чем двадцати вкладчиков подделала заявки на выдачу наличных, которую сама же получила в кассе банка, присвоила и использовала на собственные нужды", - говорится в сообщении.
Установлено незаконное завладение средствами клиентов банка в сумме 1,2 млн гривен, 183,2 тысячи долларов и 51 тысяча евро.
Злоумышленнице было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3,4,5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.4 ст.358 (подделка документов) УК Украины и обвинительный акт направлен на рассмотрение в суд.
"Суд приговорил подозреваемого к 9 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с финансово-банковской деятельностью сроком на три года, с конфискацией имущества", - сообщает пресс-служба.
Как отмечается, нанесенный ущерб банк возместил клиентам в полном объеме.
Экономическая правда
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