Украина попала в ТОП–100 лучших стран для бизнеса

Украина заняла 77 место среди 161 страны мира в списке лучших стран для ведения бизнеса.

Рейтинг The Best Countries For Business опубликовал журнал Forbes.

Лидером рейтинга второй год подряд стала Великобритания, на втором месте - Швеция, Гонконг - на третьем.

В десятку лучших стран для ведения бизнеса вошли Канада, Дания, Сингапур, Австралия и Швейцария.

Аутсайдерами рейтинга стали Центрально-африканская республика, Конго, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея и Чад.

Россия в 2018 году занимает в рейтинге 55 место (в 2017 году она была на 58 месте).

Позиция Польши и Молдовы в рейтинге за год не изменились — они занимают соответственно 34 и 87 места.

США занимают в рейтинге 17 позицию, а Германия — 14.

Показатели роста ВВП Украины в 2018 году, согласно рейтингу, составляют 2,5%, а ВВП на душу населения – 2,6 тыс долларов при численности в 44 млн человек. Инфляцию оценили в 14,4%, а отрицательное сальдо торгового баланса - в 1,9%.

В 2017 году в рейтинге Forbes лучших стран для ведения бизнеса Украина заняла 80 место из 153, в 2016 году — 74 из 139, в 2015 году — 61 из 144.

При вычислении рейтинга издание учитывало 15 различных показателей: защищенность прав собственности, инновации, налоги, технологии, коррупцию, размер рынка, политические риски, уровень жизни, качество рабочей силы, личную, торговую и финансовую свободу, уровень бюрократии и защищенность инвестиций.

Напомним, Украина заняла 71 место среди 190 стран мира в рейтинге легкости ведения бизнеса, который подготовил Всемирный банк.

Экономическая правда