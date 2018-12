Apple проиграла Qualcomm еще одну тяжбу, iPhone снимают с продажи в Германии

Окружной суд Мюнхена признал компанию Apple виновной в нарушении патентных прав поставщика комплектующих Qualcomm.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Судья принял решение, что одновременное использование чипов Intel и еще одного поставщика Apple - Qorvo - нарушает патент Qualcomm, касающийся экономии заряда аккумулятора при отправке и приеме сигнала сети.

В случае вступления решения суда в законную силу Qualcomm будет вправе требовать полного запрета на продажу iPhone 7, iPhone 8 и iPhone X 2017 года на территории Германии.

До рассмотрения апелляции в суде более высокой инстанции Apple может продолжать продажу смартфонов, однако сама компания уже заявила, что временно уберет их с прилавков 15 фирменных магазинов страны. Их по-прежнему можно купить у ритейлеров и операторов сотовой связи.

Ранее в этом месяце китайский суд удовлетворил иск Qualcomm и предписал Apple прекратить продажу в КНР iPhone моделей 6S, 6S Plus, 7 и 7 Plus, 8 и 8 Plus, а также X, посчитав, что компания нарушила два патента компании.

Apple и Qualcomm ведут патентные тяжбы по всему миру на протяжении нескольких лет. Qualcomm обвиняет производителя смартфонов в краже своих технологий, а Apple считает, что поставщик чипов злоупотребляет положением на рынке.

Напомним, ранее Apple прекратила производство iPhone X, а затем возобновила его.