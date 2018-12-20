Суркис не смог забрать землю под вертолетной площадкой Януковича

Суд не удовлетворил иск ООО "Футбольный клуб "Динамо" Киев", которое требовало признать за ним право собственности на земельный участок на Парковой дороге в Киеве, где расположен дата-центр "Парковый".

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на решение Хозяйственного суда Киева от 21 ноября.

Отмечается, что в 1981 году исполком Киевсовета передал во временное пользование "Динамо" 1,5 га на Парковой дороге для обустройства учебно-тренировочного поля для стрельбы из лука.

В 1996 году БТИ выдало клубу регистрационное удостоверение на домовладения (площадка для стрельбы из лука, гараж). Но в 2001 году Киевсовет отменил решение исполкома от 1981 года.

Клуб "Динамо" заявил, что это помешало ему получить документы, удостоверяющие право собственности или право пользования участком.

В дальнейшем, по утверждению "Динамо", клуб неоднократно обращался в Киевсовет с просьбой оформить документы и передать участок ему в аренду.

В 2008 году Печерский райсуд столицы даже признал противоправной бездеятельность чиновников и обязал Главное управление земельных ресурсов КГГА принять меры для подготовки и оформления документов по передаче участка в аренду "Динамо". Однако отвод земли клуба так и не произошел.

Между тем 23 декабря 2010 года участок был внесен в автоматизированную систему ПК "Кадастр" как "земли, не предоставленные в собственность или пользование". А уже 28 декабря того же года Киевсовет передал два участка (2,07 га и 0,11 га) в аренду ООО "Амадеус Ко" для строительства и обслуживания объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на Парковой дороге, 16-А. В 2012 году они заключили договор аренды.

Клуб "Динамо" просил суд признать за ним право собственности на участок площадью 1,49 га по приобретательной давности, поскольку пользовался ею непрерывно с 2001 по 2012 год и платил земельный налог, в подтверждение чего предоставил суду платежные поручения за 2006-2008 гг.

Суд в удовлетворении иска клуба "Динамо" отказал, поскольку из предоставленных платежных доверенностей не усматривалось, за какой именно участок шла уплата. Кроме того, суд отметил, что клуб не подтвердил уплату земельного налога в течение всего указанного им срока пользования участком. Также суд указал, что клуб не предоставил надлежащих доказательств, подтверждающих его намерение заключить договор аренды до 2010 года.

Напомним, на участке, который арендует "Амадеус Ко", в 2010-2012 годах был построен и в 2013 году введен в эксплуатацию дата-центр "Парковый". С 2011 года учредителями ООО "Амадеус Ко" является Александр Хомяк (1,3%) и британская компания "Fineroad Business LLP" (98,7%).

"Fineroad Business LLP" была связана с окружением беглого президента Виктора Януковича. Ее основателями были оффшоры "Ireland & Overseas Acquisitions" и "Milltown Corporate Services", которые также основали компанию "Highway Investment Processing", которая в 2011 году продала "Черноморнефтегазу" первую буровую установку.

После смены власти в 2014 году из документов, найденных в "Межигорье", стало известно, что строительство "Паркового" курировала и, вероятно, финансировала компания "Танталит". На эту же фирму были записаны и само "Межигорье", где жил президент Виктор Янукович.

Ранее компанией "Fineroad business LLP" владел Яшар Ходжаев. Он является фигурантом уголовного дела о легализации средств семьи Януковича.

А в декабря 2017 года новым владельцем "Fineroad Business LLP" стал Сергей Московский, который, по данным "Бигус.инфо", является человеком приближенным к народному депутату Максиму Ефимову с "Блока Петра Порошенко".

С 2016 года прокуратура Киева расследует нарушения при проведении строительства на участке на Парковой дороге, 16-А, которую арендует "Амадеус Ко". В августе 2017 суд наложил арест и запретил пользоваться и отчуждать участки 2,07 га и 0,11 га и дата-центр "Парковый", владельцем которого является "Амадеус Ко".

Учредителями ООО "ФК "Динамо" Киев" является экс-президент Леонид Кравчук (0,7%), дочь тренера "Динамо" Светлана Лобановская (0,7%), президент клуба Игорь Суркис (63,7%), ОО физкультурно-спортивное общество "Динамо" Украины (0,7%), ООО "КУА "МтирЭссетМенеджмент" (23%) и кипрская компания "Алутсиана Коммершл Лтд" (11,2%).

Украинская правда