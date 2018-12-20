ФРС спасает экономику США от "перегрева"

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл

Комитет по открытым рынкам ФРС США 19 декабря принял решение снова поднять процентную ставку на 0,25 процентных пункта.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе Федрезерва.

Четвертый в этом году и девятый за последние 3 года шаг по ужесточению денежной политики повысил стоимость долларовых займов до максимума с 2008 года.

С 20 декабря ставка по федеральным фондам будет установлена в диапазоне 2,25-2,5% годовых.

"Экономические показатели США в 2018 году стали самыми высокими за период после экономического кризиса 2008 года", - заявил председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

"Дальнейшее постепенное повышение процентной ставки будет необходимо в связи с уверенным расширением экономической активности и инфляцией около 2-процентной цели на среднесрочном горизонте", - отмечает ФРС.

Пауэлл дал понять, что будет более осторожен в вопросе повышения процентных ставок в следующем году, разочаровав инвесторов, настраивавшихся на еще более "голубиный" тон, передает Bloomberg.

"Есть существенная неопределенность вокруг как траектории, так и финального уровня любых дальнейших повышений ставки", - сказал он.

Большинство в ФРС - 11 из 17 голосов - высказались за то, чтобы повысить ставку не больше двух раз в 2019-м году, при этом четверо считают оправданным лишь одно повышение, а двое - ни одного.

За три повышения, которые были базовым сценарием на сентябрьском заседании, осталось меньшинство из 6 голосов.

В 2020 году, согласно прогнозу ФРС, возможно еще одно или два повышения, на которых цикл ужесточения денежной политики в США будет завершен.

Инвесторы неодобрительно отреагировали на решение ФРС и заявления Пауэлла: рынок акций упал максимально среди всех дней объявления решения по монетарной политике с 2011 года. Снижение набрало обороты в Азии, а фондовый рынок Японии вступил в "медвежью" фазу.

Федрезерв видит риски замедления экономики (прогноз по ВВП США на 2019 год снижен с 2,5% до 2,3%), но тем не менее продолжит операции по сокращению баланса, которые президент Дональд Трамп раскритиковал как "безумные".

На данный момент ФРС ежемесячно сокращает свои вложения на 50 млрд долларов. Дональд Трамп подверг критике такие действия Пауэлла.

"Прекрати это дело с 50 млрд. Почувствуй рынок, не занимайся просто бессмысленными цифрами", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

"Я не думаю, что мы изменим их", - ответил глава ФРС на вопрос, собирается ли он отказаться от темпов сокращения вложений после критики.

Решение сокращать объем вложений ФРС приняла еще в сентябре прошлого года, когда ей руководила Джанет Йеллен. Тогда активы ЦБ составляли 4,5 трлн долларов. Сокращение активов началось с 10 млрд долларов в месяц путем отказа от ежемесячного реинвестирования в казначейские бумаги США.

При нынешних темпах сокращение баланса, скорее всего, займет до 3,5 лет, он будет доведен до 2,5 трлн долларов.

Расширение активов на балансе ФРС происходило на фоне мирового финансового кризиса 2007-2009 годов и необходимости поддержки финансовой системы США.

В 2007 году активы ФРС составляли 800 млрд долларов (6% ВВП на тот момент). Благодаря политике количественного смягчения они начали расти.

Экономическая правда