Доказанные запасы нефти и газа в США достигли исторических максимумов

Доказанные запасы нефти и газа в США в прошлом году достигли исторических максимумов.

Об этом сообщило Управление энергетической информации, передает Enkorr.

По его оценкам, доказанные запасы нефти в США подскочили на 19,5% (6,4 млрд барр.) — до 39,2 млрд барр. на конец 2017 года.

Предыдущий рекорд был установлен в 1970 г. и составил 39 млрд барр. Наибольший чистый прирост из всех штатов наблюдался в Техасе (+3,3 млрд барр.).

Резервы природного газа увеличились на 123,2 трлн куб. футов (+36,1%), — до 464,3 трлн куб. футов (13,14 трлн куб. м). Предыдущий рекорд на уровне 388,8 трлн куб. футов (10,99 трлн куб. м) был зафиксирован в 2014 году.

В прошлом году США увеличили добычу нефти на 6% по сравнению с 2016 годом, газа — на 4%.

Во многом увеличение оценки резервов нефти и газа объясняется ростом цен в 2017 и 2018 годах: Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) позволяет причислять к доказанным запасам только те месторождения, добыча на которых рентабельна при текущем уровне цен.

"Новые рекордные уровни доказанных запасов стали возможны благодаря повышению цен на нефть и природный газ в сочетании с продолжающимся освоением сланцевых месторождений и низкопроницаемых коллекторов", — отмечает EIA.