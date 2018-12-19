Доступ к госуслугам через телефон: Киевстар запускает Mobile ID по всей Украине

Мобильный оператор Киевстар намерен 20 декабря объявить о запуске Mobile ID по всей Украине.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Киевстар первым среди телеком-операторов объявляет о запуске сервиса Mobile ID для абонентов по всей Украине. Проект реализован в партнерстве с АЦСК (аккредитованный центр сертификации ключей) органов юстиции, который является квалифицированным предоставителем электронных доверительных услуг", - сообщает Киевстар.

Что означает "по всей Украине" - не уточняется. Вероятнее всего, речь идет об областных центрах.

Vodafone с 7 ноября начал подключение услуги Mobile ID всем абонентам оператора в Харькове, затем - в Киеве.

lifecell тестирует услугу, планируя запуск в начале 2019 года.

"Киевстар" начал выдавать SIM-карты с технологией Mobile ID 27 декабря 2017 года. Новые SIM-карты получила ограниченная группа контрактных абонентов оператора.

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Напомним, три крупнейших мобильных оператора Украины подтвердили информацию о том, что услуга, которая позволит переносить абонентский номер от одного оператора к другому с полным сохранением (включая код), запустится 1 мая 2019 года.