Холдинг Ахметова–Новинского купил аграрную компанию у экс–министра АПК
Антимонопольный комитет разрешил кипрской Harveast Holding Limited купить долю свыше 50% в кипрской Agrotime Invest Limited, которая указана собственником "Агро-холдинга МС".
Об этом говорится в сообщении АМКУ.
В HarvЕast сообщили, что "Агро-Холдинг МС" занимается растениеводством, обрабатывая более 25 тыс га земли в Киевской и Житомирской областях, сумма сделки не разглашается.
Harveast Holding Limited является холдинговой компанией аграрного холдинга HarvEast, который занимается выращиванием пшеницы, подсолнечника, ячменя и кукурузы, молочным животноводством, производством комбикормов и семенным растениеводством. Земельный банк холдинга – 97 тыс га.
Холдинг создан в 2011 году на базе сельскохозяйственных активов ММК им. Ильича. Акционерами HarvEast Holding являются группа СКМ и группа "Смарт-Холдинг", конечными бенефициарами – Ринат Ахметов и Вадим Новинский соответственно.
"Агро-холдинг МС" зарегистрирована в 2006 году. Ее собственником указана кипрская компания Agrotime Invest Limited, руководителем – экс-министр аграрной политики в 1997-2000 годах Юрий Карасик, конечными бенефициарами – его сыновья Михаил и Сергей.
"Агро-холдинг МС" имеет три дочерние предприятия – с/х предприятие "Новый Когород-Агро", "Бородянское хлебоприемное предприятие" и"Бурштыновый Лан". Выручка "Агро-холдинга МС" в 2017 году выросла на 24%, до 416,8 млн грн, чистая прибыль сократилась вдвое – до 9,95 млн грн.
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