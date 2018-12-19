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Штрафы за непристегнутый ремень безопасности не будут повышены

Среда, 19 декабря 2018, 12:40
 

18 декабря Верховная Рада не поддержала во втором чтении и в целом проект закона, который предусматривал увеличение штрафов за нарушения правил использования ремнями безопасности почти в 17 раз - с 51 гривни до 850 гривен.

Законопроект о внесении изменений в ст. 121 Кодекса об административных правонарушениях, касающихся снижения смертности и травматизма на дорогах страны за счет увеличения уровня использования ремней безопасности и автошлемов поддержали 185 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах, сообщает Интерфакс-Украина.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий неоднократно ставил на голосование вопрос о возвращении к рассмотрению документа, однако достаточной поддержки в зале не было.

Законопроектом предлагалось увеличить штрафы с 3 до 50 необлагаемых минимумов за указанные правонарушения.

Напомним, в первом чтении соответствующий законопроект поддержали 240 нардепов.

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