ЕБРР видит Украину в пятерке крупнейших партнеров
Украина должна войти в пятерку крупнейших партнеров Европейского банка реконструкции и развития.
Об этом заявил президент ЕБРР Сума Чакрабарти во время встречи с премьером Владимиром Гройсманом, сообщает пресс-служба правительства.
По его словам, 2018 год стал одним из самых успешных в отношениях Украины и ЕБРР. "И мы уверены, что Украина должна войти в ТОП-5 стран партнеров банка", - добавил президент ЕБРР.
Как отмечается, в этом году банк представил пятилетнюю стратегию работы с Украиной.
"И это позволяет спрогнозировать, что портфель проектов ЕБРР уже через несколько лет может достичь 1,5-1,8 млрд евро", - говорится в сообщении.
Стороны отметили, что наиболее интересными для банка являются энергетика, инфраструктура, развитие реального сектора и концессионная деятельность.
ЕБРР работает в Украине с 1992 года. За это время банк вложил в украинскую экономику около 13 млрд гривен в 410 проектах. Это один из самых высоких показателей за все время сотрудничества Украины с международными финансовыми организациями.
Экономическая правда
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