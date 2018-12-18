ЕБРР видит Украину в пятерке крупнейших партнеров

Украина должна войти в пятерку крупнейших партнеров Европейского банка реконструкции и развития.

Об этом заявил президент ЕБРР Сума Чакрабарти во время встречи с премьером Владимиром Гройсманом, сообщает пресс-служба правительства.

По его словам, 2018 год стал одним из самых успешных в отношениях Украины и ЕБРР. "И мы уверены, что Украина должна войти в ТОП-5 стран партнеров банка", - добавил президент ЕБРР.

Как отмечается, в этом году банк представил пятилетнюю стратегию работы с Украиной.

"И это позволяет спрогнозировать, что портфель проектов ЕБРР уже через несколько лет может достичь 1,5-1,8 млрд евро", - говорится в сообщении.

Стороны отметили, что наиболее интересными для банка являются энергетика, инфраструктура, развитие реального сектора и концессионная деятельность.

ЕБРР работает в Украине с 1992 года. За это время банк вложил в украинскую экономику около 13 млрд гривен в 410 проектах. Это один из самых высоких показателей за все время сотрудничества Украины с международными финансовыми организациями.

Экономическая правда