Кабмин передает свой проект по управлению ГТС "Нафтогазу"

Правительство приняло решение передать ОАО "Магистральные газопроводы Украины" во временное управление НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом говорится в протоколе, который есть в распоряжении Экономической правды.

11 декабря премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел совещание с участием, в частности, министра энергетики Игоря Насалика, главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, председателя МЭРТ Степана Кубива и других, и поручил определить более эффективный план анбандлинга из двух вариантов: предлагаемого Коболевым и правительственного.

Минэнергоугля с привлечением МГУ было поручено проработать возможность реализации правительственного плана, предусматривающего передачу корпоративных прав государства в МГУ во временное управление НАК "Нафтогаз Украины", а также назначение членов наблюдательного совета МГУ членами наблюдательного совета АО "Укртрансгаз".

По данным ЭП, решение о передаче МГУ к управлению "Нафтогаза" принято Кабмином ради достижения двух целей.

Первая - организовать финансирование работы ОАО "Магистральные газопроводы Украины" (в качестве донора работы МГУ должен выступить НАК), которое пока не имеет источников финансирования своего функционирования.

Вторая - создать условия для перехода "Укртрансгаза" под оперативный контроль МГУ. Эта цель, по замыслу Кабмина, должна быть реализована вышеупомянутым путем назначения членов наблюдательного совета МГУ (симпатизирующих плану анбандлинга "Нафтогаза" в сценарии правительства) членами наблюдательного совета АО "Укртрансгаз" (который контролируется "Нафтогазом" и намерен передать магистральные газопроводы к подотчетной НАК компании "Оператор ГТС Украины").

После реализации первой и второй задач Владимир Гройсман планировал вывести МГУ из подчинения "Нафтогаза".

Дмитрий Рясной, Экономическая правда