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"Укртранснафта" предупредила об угрозе остановки транспортировки нефти с 1 января

Вторник, 18 декабря 2018, 17:56

"Укртранснафта" призвала государственные органы безотлагательно принять решение по обеспечению непрерывного электроснабжения объектов нефтетранспортной системы Украины и ее постоянной работы с января 2019 года.

Об этом говорится в обращении и. о. генерального директора "Укртранснафта" Андрея Пасишныка к СНБО, Кабмину, Минэнерго, НКРЭКУ и "Нафтогазу", которое есть в распоряжении Экономической правды.

В обращении говорится, что согласно Закону Украины "О рынке электрической энергии", компания должна была выбрать себе электропоставщика и заключить с ним договор о поставках электроэнергии до 11 декабря.

Сообщается, что операторы систем распределения получили соответствующие лицензии только во второй половине ноября 2018 года и разместили публичные коммерческие предложения и формы договоров только в декабре 2018 года.

По состоянию на 18 декабря Кабинет министров Украины не определил поставщика "последней надежды", который должен осуществлять поставки в случае неизбрания "Укртранснафтой" нового электропоставщика.

"Отсутствие своевременных актов и документов регулятора рынка электрической энергии (с учетом продолжительности процедур закупок в соответствии с Законом Украины "О публичных закупках" с заключением договора продолжается ориентировочно 2-3 месяца) сделало невозможным своевременно заключить Обществом соответствующие договоры на поставку электроэнергии с 01.01.2019 как по свободным ценам, так и с поставщиком "последней надежды"", - говорится в обращении Пасишныка.

Во второй декаде декабря 2018 "Укртранснафта" получила предупреждение от нескольких операторов систем распределения о прекращении распределения электрической энергии с 01 января 2019 года в связи с отсутствием договора на поставку электроэнергии в 2019 году.

Данная ситуация приведет к полной остановке насосных агрегатов, и в соответствии с полной остановки транспортировки нефти с 01 января 2019 года, подчеркнул в. о. гендиректора "Укртранснафты".

Это ставит под угрозу выполнение обязательств компании по транспортировке нефти как европейским потребителям, так и отечественным нефтеперерабатывающим предприятиям. К тому же могут возникнуть аварийные и чрезвычайные ситуации в нефтетранспортной системе Украины.

Отмечается, что аналогичная ситуация постигла и оператора газотранспортной системы Украины АО "Укртрансгаз".

"Учитывая вышеизложенное, с целью предотвращения негативных последствий, необходимо безотлагательное принятие решений и регуляторных актов по обеспечению непрерывного электроснабжения объектов нефтетранспортной системы Украины и ее постоянной работы с января 2019 года", - призвал Пасишнык.

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Укртранснефть

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