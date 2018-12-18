Измаильский порт потерял более 90 миллионов гривен за 4 года — аудит

Госаудитслужба нашла финансовые нарушения в работе Измаильского морского торгового порта на более чем 90 миллионов гривен.

Об этом стало известно из аудиторского отчета службы, передает "Слідство.Інфо".

Эта сумма включает налоговые штрафы, убытки от неэффективного использования ресурсов и непрозрачные тендеры. При проверке Измаильского порта аудиторы анализировали финансовую отчетность предприятия за почти четыре года - с 2014 года по первую половину 2018 года.

В частности, только из-за невыплаченных вовремя налогов портовики заплатили почти 12 миллионов гривен штрафов. Еще два миллиона они не получили за земельные участки, которые безвозмездно передали другим предприятиям.

Кроме этого, предприятие неоднократно предоставляло беспроцентные займы другим компаниям, хотя, как сообщили аудиторы, могли бы заработать на депозитах более 700 тысяч гривен.

Больше всего Измаильский морской порт потерял из-за состояния судоходной техники. Старые суда на балансе порта увеличивают расходы на их содержание. По данным аудита, почти 90% кораблей устарели, и их обслуживание стоило за четыре года предприятию лишние 48,5 миллиона гривен.

Несмотря на это, в стратегическом плане развития предприятие не предусмотрело обновление кораблей.

Еще почти 25 миллионов гривен портовики потеряли при закупках. Из них на 20 миллионов предприятие закупило топлива и запасных частей, которые так и не использовались. Еще 5 миллионов переплатили на закупках через посредников.

Несмотря на это, аудиторы отметили, что Измаильский морской торговый порт является прибыльным предприятием. За 3,5 года порт в целом получил 296 миллионов гривен прибыли.