Украина и Беларусь подписали меморандум о судоходстве на Днепре

Администрация морских портов Украины и беларусская компания "Белтопэнерго" подписали меморандум о восстановлении речного судоходства между Украиной и Беларусью.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"АМПУ рассмотрит возможность проведения дноуглубительных работ на судоходных водных путях Днепра. Беларусская сторона предоставит нам информацию о планируемых объемах перевалки и параметрах обрабатываемых судов. Исходя из этого, мы проведем анализ финансово-экономической эффективности проведения необходимых работ для достижения гарантированных глубин судового хода", - заявил заместитель главы АМПУ Дмитрий Роменский.

Со своей стороны, "Белтопэнерго" планирует также предоставить украинским партнерам информацию о сроках строительства порта в Нижних Жарах.

Компания также обязуется рассмотреть возможность обеспечения беларусскими поставщиками грузопотока, необходимого для окупаемости дноуглубительный работ.

Как подчеркнули в АМПУ, реализация проекта будет способствовать выполнению "дорожной карты" Украины по улучшению судоходства на реках Днепр и Припять в рамках проекта по возобновлению международного водного пути Е-40.

Как сообщалось, Беларусь рассматривает возможность строительства речного порта на Днепре в Гомельской области вблизи границы с Украиной с целью использования судов класса "река-море" для выхода в Черное море.

Для реализации проекта может быть привлечен турецкий инвестор - компания Derin Shipping&Trading Co.