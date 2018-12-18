Украина и Беларусь подписали меморандум о судоходстве на Днепре
Администрация морских портов Украины и беларусская компания "Белтопэнерго" подписали меморандум о восстановлении речного судоходства между Украиной и Беларусью.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"АМПУ рассмотрит возможность проведения дноуглубительных работ на судоходных водных путях Днепра. Беларусская сторона предоставит нам информацию о планируемых объемах перевалки и параметрах обрабатываемых судов. Исходя из этого, мы проведем анализ финансово-экономической эффективности проведения необходимых работ для достижения гарантированных глубин судового хода", - заявил заместитель главы АМПУ Дмитрий Роменский.
Со своей стороны, "Белтопэнерго" планирует также предоставить украинским партнерам информацию о сроках строительства порта в Нижних Жарах.
Компания также обязуется рассмотреть возможность обеспечения беларусскими поставщиками грузопотока, необходимого для окупаемости дноуглубительный работ.
Как подчеркнули в АМПУ, реализация проекта будет способствовать выполнению "дорожной карты" Украины по улучшению судоходства на реках Днепр и Припять в рамках проекта по возобновлению международного водного пути Е-40.
Как сообщалось, Беларусь рассматривает возможность строительства речного порта на Днепре в Гомельской области вблизи границы с Украиной с целью использования судов класса "река-море" для выхода в Черное море.
Для реализации проекта может быть привлечен турецкий инвестор - компания Derin Shipping&Trading Co.
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