Британцы купили активы банков–банкротов за 130 миллионов — Фонд гарантирования

Пул активов Фонда гарантирования вкладов на 6,8 миллиарда гривен купила компания "Веста" за 131 миллион гривен.

Об этом сообщает FinClub на ссылкой на ФГВФЛ.

"В "комнату данных" заходило 14 компаний, а непосредственно в торгах участвовало 6 компаний", – сообщила заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Светлана Рекрут.

"Победитель – финансовая компания "Веста". За этой компанией стоит британский капитал. Это не украинские, а иностранные деньги", - добавила она.

Согласно данным YouControl, финансовая компания "Веста" создана 6 апреля 2017 года для предоставления финансовых услуг с уставным капиталом в 7 млн грн. 99% акций компании принадлежит Виктории Бондаренко, 1% – Андрею Волкову. Компания три раза участвовала в аукционах "Prozorro.Продажи", но ничего не купила и один раз была дисквалифицирована.

Речь идет о пуле активов на 6,8 млрд грн, которые продала компания "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" ("дочка" американской компании FFN). Продавался пул из 35 кредитов Еврогазбанка, Дельта Банка и Актив-банка.

В ходе аукциона цена стартовала с уровня 235 млн грн и могла опуститься еще на 80%, но лот удалось продать почти за 131 млн грн. В ФГВФЛ и НБУ этот аукцион назвали "успешным".

Детальнее читайте в колонке заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Светланы Рекрут в колонке на Экономической правде: Послевкусие первых торгов залоговых активов НБУ