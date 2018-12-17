Еще шаг к анбандлингу: "Укртрансгаз" перевел 2 тысячи сотрудников в новый филиал

В новый филиал "Оператор газохранилищ Украины" переведен персонал и переданы необходимые активы, тем самым завершен очередной подготовительный этап процесса отделения Оператора ГТС.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Укртрансгаза".

Оператор газохранилищ будет предоставлять услуги по хранению природного газа и обеспечивать эффективную и бесперебойную работу 11 подземных хранилищ газа.

С этой целью из структуры Укртрансгаза в новый филиал были переведены около 2000 сотрудников и переданы производственные подразделения, обслуживающие подземные хранилища газа на всей территории Украины, а именно - Пролетарское ПУПХГ ("Харьковтрансгаз", 2 ПХГ), Мринское ПУПХГ ("Киевтрансгаз", 3 ПХГ), Богородчанское ПУПХГ ("Прикарпаттрансгаз", 1 ПХГ), Дашавское, Опарское, Стрыйское ПУПХГ (по 1 ПХГ) и Угерское ПОРиС ("Львовтрансгаз", 3 ПХГ).

Руководителем филиала "Оператор газохранилищ Украины" назначен Богдан Максимчук, его приоритетной задачей является полное разделение процессов по транспортировке и хранению газа с целью подготовки автономной работы этого подразделения после юридического отделения функции по транспортировке газа 1 января 2020 года.

В результате работы над проектом отделения функции хранения газа в автономную и полноценную бизнес единицу с сентября по декабрь 2018 года в "Укртрансгазе" была проведена самая масштабная реструктуризация за последние 20 лет. Кроме запланированного исключения объектов ПХГ из состава филиалов также оптимально перераспределены территории производственной деятельности филиалов "Львовтрансгаз", "Прикарпаттрансгаз" и "Черкассытрансгаз".

"Таким образом, сформированы четыре филиала, которые отвечают исключительно за транспортировку природного газа и до 1 июня 2019 года будут интегрированы в филиал "Оператор ГТС", который, в свою очередь, будет юридически отделен от АО "Укртрансгаз" 1 января 2020 года", - отмечается в сообщении.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, 3 декабря директор секретариата Энергетического сообщества Януш Копач заявил, что затягивание анбандлинга со стороны НАК "Нафтогаз Украины" ставит под угрозу заключение нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, ситуация должна быть решена максимально быстро.

11 декабря премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел совещание с участием, в частности, министра энергетики Игоря Насалика, главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, председателя МЭРТ Степана Кубива и других, и поручил определить более эффективный план анбандлинга из двух вариантов: предлагаемого Коболевым и правительственного.