Поступления ЕСВ выросли более чем на четверть

В течение января-ноября текущего года поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 202,3 миллиарда гривень - это на 41,4 миллиарда гривень, или на 25,7% больше января-ноября прошлого года.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

В частности, в ноябре 2018 года ГФС было обеспечено 18,6 млрд гривень единого взноса. По сравнению с ноябрем 2017 этот показатель вырос на 2,7 млрд гривень, или на 17%.

Напомним, в Министерстве социальной политики разрабатывают законопроект, который введет изменения в систему начисления и уплаты единого социального взноса за работников, имеющих большие зарплаты.

Сейчас законодательство предусматривает уплату 22% ЕСВ с зарплат не выше 15 минимальных зарплат - 55,8 тыс грн. На сумму, превышающую эту границу, налог не начисляется.

Законопроект предлагает повысить этот предел и начислять ЕСВ по той же ставке - 22% - на зарплату, не выше 25 минимальных зарплат - 104 тыс грн.

Также правительство предлагает ввести регрессивную шкалу начисления ЕСВ для зарплат, превышающих 104 тыс грн (25 минимальных зарплат). Для таких зарплат ставка будет уменьшаться от 20% до 5% в зависимости от размера зарплаты.

Против такого решения уже выступили ряд бизнес-ассоциаций, экспертов, а также Минэкономики. Они считают, что такие изменения приведут к увеличению налогового давления на честный бизнес, в то время как тех предприятий, которые уклонялись от уплаты ЕСВ, законопроект не коснется.

Экономическая правда