Поступления ЕСВ выросли более чем на четверть
В течение января-ноября текущего года поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 202,3 миллиарда гривень - это на 41,4 миллиарда гривень, или на 25,7% больше января-ноября прошлого года.
Об этом сообщает Государственная фискальная служба.
В частности, в ноябре 2018 года ГФС было обеспечено 18,6 млрд гривень единого взноса. По сравнению с ноябрем 2017 этот показатель вырос на 2,7 млрд гривень, или на 17%.
Напомним, в Министерстве социальной политики разрабатывают законопроект, который введет изменения в систему начисления и уплаты единого социального взноса за работников, имеющих большие зарплаты.
Сейчас законодательство предусматривает уплату 22% ЕСВ с зарплат не выше 15 минимальных зарплат - 55,8 тыс грн. На сумму, превышающую эту границу, налог не начисляется.
Законопроект предлагает повысить этот предел и начислять ЕСВ по той же ставке - 22% - на зарплату, не выше 25 минимальных зарплат - 104 тыс грн.
Также правительство предлагает ввести регрессивную шкалу начисления ЕСВ для зарплат, превышающих 104 тыс грн (25 минимальных зарплат). Для таких зарплат ставка будет уменьшаться от 20% до 5% в зависимости от размера зарплаты.
Против такого решения уже выступили ряд бизнес-ассоциаций, экспертов, а также Минэкономики. Они считают, что такие изменения приведут к увеличению налогового давления на честный бизнес, в то время как тех предприятий, которые уклонялись от уплаты ЕСВ, законопроект не коснется.
Экономическая правда
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