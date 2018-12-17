Банки снизили ставки для валютных депозитов

По итогам недели с 10 по 16 декабря средние ставки по валютным банковским вкладам упали, а гривневые сбережения продолжили дорожать.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках, проведенный Liga.net.

Обзор составлен на основе депозитных программ предлагаемых 28 банками. ВТБ Банк был исключен из исследования, поскольку в него введена временная администрация.

Бессрочные сбережения в гривне выросли в цене на 0,07 п.п. и предлагают 7,96% годовых. Средняя ставка для сроков до месяца осталась без изменений – 10,5% годовых.

Вклады на период от 1 до 3 месяцев набрали максимально – 0,17 п.п., их доходность составляет 11,36% годовых. Депозиты сроком от 3 месяцев до 6 подорожали на 0,1 п.п. до 13,52% годовых. Сбережения периодом от полугода выросли в цене на 0,06 п.п. до 14,28% годовых, от года – на 0,11 п.п. до 13,83% годовых.

Средние ставки для долларовых вкладов остались на прежнем уровне лишь на срок до месяца – 1,41% годовых. Бессрочные сбережения потеряли 0,02 п.п. и предлагают 0,94% годовых.

Вклады сроком от 1 до 3 месяцев подешевели на 0,06 п.п. до 1,17% годовых. Стоимость депозитов периодом от 3 месяцев до 6 опустилась минимально (на 0,01 п.п. до 2,27% годовых). Доходность депозитов на периоды от полугода упала (на 0,06 п.п. до 2,76% годовых), а от года – выросла (на 0,03 п.п. до 3,03% годовых).

Не претерпели изменений средние ставки по депозитам в евро на периоды до месяца (1,07%) и от месяца до 3 (1,1%). Бессрочные сбережения просели на 0,02 п.п. и предлагают 0,58% годовых.

Вклады сроком от 3 месяцев до полугода потеряли в цене 0,06 п.п., их доходность составляет 1,58% годовых. Депозиты периодом от полугода подешевели на 0,04 п.п. до 2% годовых. А вклады сроком свыше года подорожали на 0,01 п.п. до 2,16% годовых.